Así es el nuevo Willy Wonka, interpretado por Timothée Chalamet

La carrera de Timothée Chalamet va en rápido ascenso, sobre todo gracias a sus trabajos en “Call Me By Your Name”, “Mujercitas” y la exitosa “Dune”. Sin embargo, acaba de sorprender a todos con su próximo proyecto: trabajará en “Wonka”, la precuela de “Willy Wonka y la fábrica de chocolate”.

El joven actor lo anunció en sus redes sociales, vestido como el mítico personaje. Con su tradicional sombrero de copa y ropa victoriana, es increíble su transformación y cómo da con el personaje.

“El suspenso es terrible, espero que dure…”, escribió el actor junto a la foto en la que aparece caracterizado. En la foto que le sigue, se observa uno de sus accesorios inconfundibles: el bastón.

Antes de Timothée Chalamet, el famoso chocolatero fue interpretado por Gene Wilder en 1971 bajo la dirección de Mel Stuart. Luego fue el turno de Johnny Depp, quien protagonizó la versión de Tim Burton. Ahora le toca a Timothée mostrar una nueva cara de Willy Wonka: la de sus orígenes.

La nueva producción del clásico de Roald Dahl estará a cargo de Paul King (Paddington), y aunque se desconocen los detalles de la trama, sí se sabe que el film explorará la vida del personaje antes de que abriese su famosa fábrica de chocolate y dulces. Sabemos acerca del trato cruel de su padre y su prohibición absoluta respecto al azúcar, pero la nueva producción ahondará en la etapa previa a convertirse en un empresario exitoso.

Completan el elenco de “Wonka”, cuyo etreno está previsto para marzo de 2023, Keegan Michael-Key, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Olivia Colman.

