Así fue la dura preparación de Natalie Portman para “Thor: Love and Thunder”

Cada vez falta menos para el estreno de “Thor: Love and Thunder”, quizás una de las películas más esperadas de 2022, más específicamente de febrero del año que viene. Con ella, volveremos a ver al personaje de Natalie Portman, Jane Foster, junto a una gran cantidad de personajes, como los Guardianes de la Galaxia.

Fue en la Comic-Con que se develó que Jane no volverá como el objeto de deseo del Asgardiano, sino que asumirá el manto de Mighty Thor. Es decir que la científica levantará el Mjölnir, recibiendo todos los poderes del mítico martillo de Thor.

44 HQs: Natalie Portman on the set of “Thor: Love and Thunder” in Sydney, Australia.

