Así queda la mano de un médico al quitarse los guantes protectores tras 10 horas de trabajo

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba el sistema de salud de la mayoría de los países, donde los profesionales de la salud se han convertido en verdaderos héroes. Enfermeras, médicos y técnicos han estado trabajando sin descanso para salvar la vida de los infectados de Covid-19.

Una muestra del extenuante trabajo que han debido realizar es la fotografía de la mano de un médico que estuvo 10 horas con guantes protectores.

This is the hand of a doctor after removing his medical precautionary suit and gloves after 10 hours of duty.

Salute to the frontline heroes. pic.twitter.com/uuEzGZkWJx

