Así se vería la Luna si estuviera a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional

La Luna ha maravillado por siglos a la humanidad. Se le han dedicado poemas, escritos y hasta películas. El satélite natural ha acompañado desde siempre a la Tierra, por lo que nadie se imagina la vida sin su particular compañía.

380.000 kilómetros es lo que la separa de la Tierra. Pero qué pasaría si estuviera a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional (EEI), es decir, a tan solo 420 kilómetros.

Esa es la pregunta que se hizo Steve Stewart-William, quien hizo una genial animación que recrea al satélite natural como si estuviera “rozando” la superficie terrestre.

If the moon were as close to the Earth as the International Space Station… pic.twitter.com/t6lbp0tkL4

— Steve Stewart-Williams (@SteveStuWill) May 18, 2020