Anoche, en un acto multitudinario, asumieron las autoridades del Partido

Justicialista, un evento encabezado por la presidenta del peronismo local, Lucía

Corpacci, y el vicepresidente y Gobernador de la provincia, Raúl Jalil. A la cita no

asistió el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien se encontraba

acompañando la inauguración del emprendimiento “Achalay Empanadas”. En el

acto fue contundente el llamado a la unidad de Corpacci, con claros guiños tanto

para Jalil como para Saadi.

Recordó que a los dos años que el peronismo recuperó el gobierno se perdieron

las elecciones intermedias por bancas en el Congreso ante el extinto Frente Cívico

y Social. “Fue porque fuimos desunidos, porque todavía quedaba esa cosa de si

soy de un sector o del otro y fue doloroso para mí, porque hice un esfuerzo

enorme esos dos primeros años”, recordó. Rememoró que “en el 2011 nadie nos

daba un peso, un centavo, veníamos de muchos años del FCS, de muchos años

donde el solo hecho de ser peronista significaba que nunca íbamos a tener trabajo

o que nunca íbamos a tener posibilidades de una vivienda”. “Recuperamos el

Gobierno en el 2011 y fue una fiesta, pero recuerdo la elección intermedia para

diputados nacionales y por no haber logrado consolidar la unidad, perdimos los

comicios”, reseño.

“Fue doloroso para mí, porque hice un esfuerzo enorme esos dos años, recibí una

provincia con una deuda enorme; también habían incorporado 5.000 empleados

públicos y había que afrontarlo, porque esas personas tenían derechos ya que

durante años y años fueron becadas”, indicó. Así, señaló que se comenzó a

recuperar los servicios públicos para la provincia, como también iniciar obras en

Capital y el interior, “porque durante aquellos años todo se hacía en Capital y el

resto de la provincia parecía que era olvidada”.

Corpacci consideró que con el paso del tiempo “empezamos a consolidar la unidad

entre todos y empezamos a tomar conciencia de que no queríamos volver a lo

anterior”. Además, se refirió al renunciamiento que hizo de ir por una tercera

gestión, algo para lo que estaba habilitada constitucionalmente. En este sentido,

explicó que la decisión la tomó al considerar que Jalil “le iba a dar una gestión

mucho más moderna”. “Nosotros intentamos ir saldando la deuda social que tenía

nuestra provincia y había que hacer un desarrollo económico en serio. Cuando veo

que hoy se abren empresas en un país complicado, cuando veo que somos la

provincia que más puestos de empleo ha creado dentro del país, tengo que decir,

Raúl, que no me equivoqué”, subrayó.

También hubo guiño para Saadi. Se refirió al Centro de Innovación Tecnológica,

obra que si bien quería que sea otra cosa, ello no quita que sienta “orgullo de lo

que hace Gustavo”. Además Corpacci destacó la decisión política de que la Capital

implemente el presupuesto participativo. “Siento mucho orgullo, como siento con

todos los intendentes del interior”, acotó.

Cerca del final, la presidenta del peronismo local hizo un llamado a la reflexión.

“Confío en que vamos a estar todos juntos, no lo concibo de otra manera, tenemos

la obligación de llevar a la Nación la mayor cantidad de votos posibles en esta

elección, no podemos perder un voto por la derecha recalcitrante”, advirtió la

exmandataria. Así, insistió que confía “en todos y cada uno de ustedes” y destacó

que a ella no la “van a encontrar nunca dividiendo compañeros”: “Me van a

encontrar sumando compañeros”.

“Ese es mi lugar, construir con todos: yo no construyo de a pedazos, construyo con

los que quieren una Catamarca mejor y somos todos”, cerró la principal oradora

del acto.