Asunción de Joe Biden: ¿Qué personalidades estarán presentes?

El próximo miércoles 20 de enero, Joe Biden asumirá como presidente de Estados Unidos y lo celebrará con un programa de televisión junto a grandes estrellas.

Al mando de la conducción de la celebración estará el gran y genial Tom Hanks y luego habrá varias personalidades musicales a lo largo del evento. El mismo se titula “Celebrando Estados Unidos” y se transmitirá a partir de las 20:30 horas del país por las principales cadenas de televisión y redes sociales. El programa estará dedicado a celebrar a los héroes de la pandemia: trabajadores de primera línea, maestros y trabajadores de la salud.

Los artistas elegidos son todas figuras que se muestran muy cercanas a Joe Biden desde hace tiempo. Lady Gaga quién cantará el himno nacional cuando Biden y Harris tomen sus puestos en Washington, dijo: “Son la mejor opción para liderar este país. Estoy muy agradecida de poder estar junto a ellos en este evento que será histórico”.

Otros nombres que se conocieron son los de Jennifer López y Bon Jovi. El rockero ya había realizado un show a favor del actual presidente a fines de octubre en el cual indicó que era importante votarlo por el presente y por el futuro del país: “Es un gran honor tocar en su apoyo”, escribió en ese momento Bon Jovi. Mientras tanto, Jennifer López estará en representación de toda la comunidad latina que vive en Estados Unidos.

Demi Lovato agradeció a través de su cuenta de Twitter con estas palabras: “¡Me quedé sin palabras cuando se me pidió que actuara! Podrás sintonizarlo en varios canales de televisión y servicios de transmisión en vivo”

Justin Timberlake presentará una canción nueva llamada “Better Days” (Días Mejores), la cual es parte de una colaboración con el cantautor Ant Clemons. El cantante dijo que su elección de canción es «nuestra forma de hacer lo poco que podamos para animar a todos a mantener la esperanza y seguir trabajando hacia un futuro mejor»

The #InaugurationDay ceremony lineup is here!

Invocation – Fr. Leo O’Donovan

Pledge of Allegiance – Andrea Hall

National Anthem – @ladygaga

Poetry Reading – Amanda Gorman

Musical Performance – @JLo

Benediction – Rev. Dr. Silvester Beaman pic.twitter.com/IkTAwH3wgu

— Biden Inaugural Committee (@BidenInaugural) January 14, 2021