Atacó con unas tijeras a su hijo, quien salió en defensa de su madre

El ahora detenido estaba consumiendo alcohol cuando inició una discusión con su esposa de 61 años. Sus hijos intervinieron y el sujeto intentó lesionar a uno de ellos con unas tijeras. Luego, escapó, pero fue detenido. La Justicia lo excluyó del hogar.

Un hombre fue detenido y no podrá regresar a su casa, según lo dispuso la Justicia en feria extraordinaria. Es que el sujeto, de quien se reservan los datos personales para no identificar a la víctima, agredió a su pareja y sus tres hijos intervinieron para que cesaran los golpes.

En ese momento, fue que el detenido tomó unas tijeras y atacó a uno de sus tres hijos, al que no logró lesionarlo gracias a la intervención de sus hermanos. Tras la denuncia de uno de los hijos, la policía logró atrapar al violento en inmediaciones del domicilio familiar y lo trasladó a la comisaria. Por orden de la Justicia, el hombre fue excluido de la vivienda.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que alrededor de la 1.30 de la madrugada, el comando radioeléctrico tomó conocimiento a través de un llamado telefónico que en una vivienda del barrio 80 Viviendas Norte -no se precisa el domicilio para resguardar las identidades de las víctimas- se estaba produciendo un desorden familiar, donde una persona habría sido herida de arma.

De inmediato, el móvil de la Comisaría Octava se trasladó al lugar indicado, donde al llegar encontraron a una mujer, de 61 años y a tres jóvenes, quienes dijeron ser los hijos de la sexagenaria. Al entrevistarse con los efectivos, la mujer les comentó que, momentos antes, su marido, quien estaba consumiendo bebidas alcohólicas, inició una discusión con esta, donde la humilló y hasta la agredió físicamente.

Fue entonces que sus tres hijos, todos mayores de edad, intervinieron pidiéndole que se calmara y dejara de tratar así a su madre, lo que al parecer ofuscó más aún al violento, quien tomó unas tijeras y se abalanzó sobre uno de sus hijos, con clara intención de lesionarlo. El accionar del sujeto fue evitado por los otros hermanos, quienes forcejearon y lograron quitarle las tijeras. Seguidamente, el sujeto se fue de la casa, pero con los datos aportados por los denunciantes a la policía que acudió a su auxilio, lograron detenerlo en las proximidades de la vivienda.

Seguidamente y tras realizar las denuncias correspondientes, desde la Fiscalía en feria se dispuso que el sujeto quedara detenido y se lo excluyera del hogar a pedido de los moradores, puesto que al parecer esta no habría sido la primera vez en la que el detenido agredía a su familia.