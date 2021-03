ATE denunció aumentos de hasta $50.000 para ministros y funcionarios del Ejecutivo

La Asociación de Trabajadores del Estado denunció un salariazo en el Poder Ejecutivo provincial y pidió al Gobierno que dé explicaciones sobre aumentos de hasta $50.000 en el sueldo de los ministros y funcionarios. «Es una situación morbosa e indignante», cuestionaron desde el sindicato, que adelantó que continuará con medidas de fuerza.

El secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, comentó que habían tomado conocimiento de un aumento a los funcionarios del 35% en un solo pago. «Creo que merecemos respuestas», sostuvo el gremialista.

En tal sentido, el asesor legal del gremio, Iván Sarquís, consideró que «el contexto es indignante y la forma en la que lo conocimos es morbosa». «El fin de semana hemos detectado un salto de $50.000 aproximadamente en el sueldo de los ministros, gobernador y funcionarios, que tuvo impacto en las cámaras de la Legislatura. Esto genera una rispidez muy grande, porque tenemos trabajadores en la ruta que son judicializados por los municipios y tenemos una patronal provincial que se da un aumento salarial a espaldas de los trabajadores», lanzó el abogado.

En tal sentido, consideró que se trata de «una reintentona después de querer darse un aumento con $100 millones en negro».

«Esto es una continuidad. Estuvimos viendo en los Boletines Oficiales, buscando. Entendemos que hay un decreto que avala esto y lo consideramos atentatorio al derecho de igualdad, a la equidad de los trabajadores y sobre todo a la dignidad de quienes están peleando un aumento porque no cobran más de $20.000. Vamos a pedir una explicación a la patronal sobre este aumento, que todavía no ha sido publicado ni publicitado, como debiera ser este tipo de actos», denunció.

Asimismo, ATE cuestionó que además de los $50.000 de aumento, los ministros también recibieron los $3.000 que a ATE le cuentan como adelanto paritario. Pedimos que lo aclaren, porque este salto lo consideramos obsceno. Lo pedíamos en un solo pago y nos decían que no era razonable, pero parece que es solo razonable para los funcionarios. Entendemos que hubo una variación de los índices y por eso se dio así», explicó.

Según el gremio, el Gobernador pasó a cobrar $276.000, con lo que los ministros pasaron de $125.000 a $175.000 de enero a febrero.

Sobre la denuncia en FME

Arévalo adelantó que continuarán con el plan de lucha porque «la indiferencia del Gobierno se mantiene». «Hay algunos intendentes que con artimañas quieren forzar a los trabajadores mediante amenazas intimidatorias al sindicato, con denuncias obsoletas, sin sentido, como el caso de FME. Le decimos al intendente que primero dé respuestas a los trabajadores», lanzó.

Paro en Andalgalá

Ayer por la tarde, el municipio que conduce Eduardo Córdoba (JPC) ofreció a los municipales un incremento salarial del 32% en tres partes. Esto fue desestimado por los tres gremios que asistieron al encuentro, que fueron ATE, SOEMA y la CTA.

El ofrecimiento fue en carácter no remunerativo y en tres cuotas, y se rechazó «por inadmisible e insuficiente». En tal sentido, resolvieron iniciar desde hoy un paro por tiempo indeterminado y en asamblea decidirán cuál será la modalidad.

Acuerdo en Belén

El intendente anunció el acuerdo por un aumento del 32% en blanco y tres cuotas, con la primera a cobrar en abril de un 12% que no podrá ser en ningún caso menos de $3.000, la segunda a partir del primero de junio y la tercera a partir del primero de agosto, estas últimas del 10%.

Se cumplió el primer día de paro del SOEM

Ayer el SOEM inició las medidas de fuerza por tiempo indeterminado en el marco de la disputa salarial con la Municipalidad de la Capital, luego de que esta última resolviera otorgar un incremento salarial del 35% por decreto.

En rechazo a esa medida, ayer hubo un quite de colaboración con asistencia a los lugares de trabajo, y la medida se hizo sentir especialmente en Rentas, Higiene Urbana, Tránsito y los Juzgados de Faltas. Según el sindicato, el acatamiento a la medida fue «casi total, de un 98%». El municipio, por su parte, no hizo una valoración de la medida.

Por otra parte, el SOEM convocaba para esta mañana una movilización por las calles de la ciudad, aunque no dieron precisiones sobre dónde sería el punto principal. La última vez optaron por varios «micro-cortes» en distintas esquinas.