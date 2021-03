ATE y SOEM intensificarán reclamo ante la “indiferencia” de la provincia

Empleados municipales y provinciales confluyeron en la jornada de ayer en la plaza

25 de Mayo a los fines de hacer conocer con paro, corte de ruta y movilización el

rechazo al incremento salarial dado tanto en la comuna capitalina como a nivel

provincial.

Ante los porcentajes dados, en la Capital un 35 por ciento por decreto y en provincia

un 32 por ciento, es que los trabajadores estatales decidieron marchar por las calles

capitalinas los agremiados a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y del

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM).

Walter Arévalo, secretario General del SOEM, en diálogo con El Esquiú.com dio

algunas consideraciones respecto al paro y movilización, refiriendo que “es un nivel

de atacamiento alto”, para luego apuntar que “este gobierno, tanto provincial como

municipal, se metió con el plato de comida de los trabajadores y estamos diciendo

basta”.

Luego, el dirigente gremial consideró que de no haber respuesta el plan de lucha se

irá intensificando, al punto de mencionar que “vamos a llegar a un corte de ruta total

en el ingreso a la provincia, queremos que nos escuchen, que terminen con las

amenazas a los trabajadores, más a los trabajadores precarizados”

Siguiendo con sus criticas, Arévalo calificó de “impresentable” al intendente Gustado

Saadi, diciendo que se los está provocando y de seguir esto así llevarán medidas al

extremos, pero que ahora seguirán con el paro por tiempo indeterminado el cual

consideró que es contundente.

Por su parte, Ricardo Arévalo también se expresó sobre la movilización y dijo que

continúa con la protesta en todo el interior provincial, y que este reclamo es por la

“indiferencia” del Gobierno. “Le decimos al gobierno que si ellos siguen con la

indiferencia, nosotros vamos a seguir tomando las calles, vamos a seguir agudizando

las medidas”, aclarando que “harán todo lo que tengamos que hacer.

Democráticamente le vamos a decir a este señor que no es un gobierno de facto, que

el pueblo lo ha votado democráticamente y por lo tanto tienen que saber que a los

trabajadores no se les puede dar la espalda”.

“Esto se va a ir agudizando, vamos a ir buscando la forma de que este gobierno sepa

de que a los trabajadores los tiene que escuchar, les guste o no. Los obsecuentes de

los gremios que tienen al lado que van y dicen ‘donde hay que firmar patrón’, bueno,

ahí tienen la respuesta, que vuelvan a firmar, que den explicaciones de lo que

firmaron y avalaron los 50 mil pesos que se llevaron los funcionarios como tipo de

burla”, concluyó