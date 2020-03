ATENCIÓN: ¿Cómo extraer dinero sin tarjeta de débido?

Quienes cobran su sueldo o su jubilación en el Banco Macro y no cuentan con su tarjeta de débito podrán hacer extracciones de $ 7.500 por día sin el plástico.

A través de un comunicado, la entidad financiera indicó que para habilitar esta posibilidad hay que comunicarse al teléfono 0810-555-2355, de lunes a viernes, de 7 a 20, y seleccionar la opción 6. Es necesario tener presente o recordar el número de DNI con el cual está registrada la cuenta.

De otro lado, un operador del banco hará una serie de preguntas para validar la identidad del titular con el objeto de evitar fraudes. Posteriormente, solicitará el monto exacto a extraer, siendo $ 7.500 el tope máximo.

Una vez realizados estos pasos, el operador del banco otorgará al titular un código de seis cifras con el cual se podrá sacar el dinero a través de una terminal habilitada.

La entidad financiera, que cuenta con más de tres millones de clientes en el país, indicó que se podrá elegir cualquier cajero del Banco Macro o de la red Banelco. Aclaró, no obstante, que no se podrá operar sin tarjeta en terminales automáticas de otras redes.

Ya frente al cajero, sin ingresar ningún tipo de tarjeta, se debe seleccionar “Iniciar/start”, y seleccionar la opción “orden de extracción”. Allí se abrirán nuevos campos a completar, como elegir el tipo y número de documento, e ingresar el importe exacto que se informó al operador. Allí el sistema requerirá que se ingrese el código facilitado de manera

telefónica.

Banco Macro destacó que el pin de seis cifras tiene una validez de 48 horas desde que es facilitado por el operador telefónico.