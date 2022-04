A principio de este mes se tomó conocimiento, por parte de las autoridades

correspondientes, así como también por la publicación en el Boletín Oficial

de Catamarca del decreto por el cual se autorizaba el incremento del

boleto urbano y suburbano, que comprende a las empresas que prestan

servicios en los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú.

Conocido esto, la expectativa de la gente estaba dada por lo que sucedería

a nivel provincial, es decir cuál sería el impacto en el costo del boleto para

las personas que utilizan el transporte público para llegar a otros

departamentos.

Si bien se conocía que el mismo se aplicaría, lo que no se sabía era el

porcentaje del aumento y menos desde qué fecha el mismo empezaría a

regir en toda la provincia de Catamarca.

Para ello es que el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte

de Catamarca, Raúl Chico, dio precisiones sobre el incremento en el costo

del boleto y desde cuándo podría entrar en vigencia.

En tal sentido, Chico dijo que sobre el aumento en el costo del boleto para

el interior ya está redactado el decreto y que está para la firma del

gobernador de la provincia, Raúl Jalil.

Al mismo tiempo, precisó que “está tomada la decisión, porque está muy

atrasado el costo de ese pasaje”.

Ejemplificó luego que un viaje a Andalgalá sale 550 pesos y que un viaje a

Tucumán, que son menos kilómetros, está en 1.800; por lo que puntualizó

que hay que ir “acomodando”, porque si no a las empresas no le cierran

los números y “nos vamos a quedar sin transporte”.

Seguidamente, dijo que lo que se hará es ir actualizando el precio: “Vamos

a subir alrededor de un 60 por ciento el costo del pasaje”. Este precio, dijo,

no se actualiza desde hace dos años.

“Hay que actualizar con la inflación del 2020, con la inflación del 2021 y

con la inflación del 2022”, expresó, a la vez que por instrucciones del

Gobernador se debe lograr que “el boleto cueste lo menos posible y por

eso se está haciendo un gran esfuerzo”.

En ese contexto, Chico explicó que el costo por la inflación del 2020 “la

observó el Estado”. “Nos quedamos solo con la del 2021, que fue del 50

por ciento, y lo que va del 2022 que es un 16 por ciento”, por lo que si se

suma la inflación de los dos últimos da un 60 por ciento y “el resto, ese 40

por ciento que no se incrementó en el 2020, lo pone el Gobierno de la

Provincia”. “Es un aporte importante que pone la Provincia”.

Asimismo remarcó que, como con el boleto urbano, tienen el

acompañamiento de Nación, que pone millones de pesos, “de manera tal

que los catamarqueños puedan tener un boleto accesible”.

A partir de estos incrementos, el ministro volvió a ejemplificar que el boleto

a la Perla del Oeste pasaría de costar 550 pesos a 900 aproximadamente.

En otro punto y respecto a la fecha de entrada en vigencia de tal

incremento para los servicios del interior provincial, el funcionario sostuvo:

“No creo que sea antes del 1 de mayo, calculo que será la primera semana

de mayo, por allí estaremos con el aumento”.

Reclamo de UPCN

En cuanto al reclamo de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)

respecto a las condiciones de trabajo de los empleados de transporte, el

ministro Chico indicó que desde el gremio no les hicieron llegar nada

oficial.