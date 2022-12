Tres diques de nuestra provincia están en emergencia hídrica por el bajo nivel de

sus cotas. Sin embargo, las autoridades del agua aseguran que es un

comportamiento “normal” y que los servicios de agua de riego y agua potable

están “garantizados” en nuestra provincia.

Matías Cabrera, director provincial de Administración de Riego, comentó en

diálogo con El Esquiú.com: “Cuando se declara la emergencia hídrica, se aplica de

manera más rigurosa la Ley de Aguas, donde se prioriza el consumo humano, la

bebida animal por sobre el riego, los cultivos perenes o los cultivos estacionales.

”Son tres diques que están en emergencia hídrica por el nivel que tienen de agua.

Ahora estamos priorizando el agua para consumo humano por el bajo nivel del

dique”, dijo Cabrera.

En comunicación con Radio Valle Viejo, el director explicó que el dique La Cañada

(Alijilán) no registró ingreso de agua con la lluvia del fin de semana, aunque hubo

buenas precipitaciones en la zona de influencia del dique, que solo provee agua

de riego.

El dique de Collagasta logró recuperar 22 cm con el ingreso de agua: “Este

embalse también está en emergencia porque no llegó a alcanzar su cota máxima

durante la época de lluvia y nos provee agua para riego y fundamentalmente para

potabilizar agua para la zona de Tapso y Achalco, es un dique muy importante en

el Este”.

Por su parte, el dique Motegasta no registró ningún ingreso de agua y

prácticamente está seco.

Pirquitas

Por otro lado, Cabrera comentó: “Pirquitas es un dique muy importante en la

administración que tenemos. Estamos con un nivel de 18 a 20 bajo nivel de

vertedero y el día domingo registramos un ingreso de agua que prácticamente nos

está igualando la erogación tanto para servicio de agua potable como para riego

en Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y la colonia de Nueva Coneta”. De igual

manera, está detenido el descenso de la cota.

En la zona de Los Altos, el dique de Sumampa tiene 7 metros bajo nivel de

vertedero: “Acá resguardamos una buena precipitación durante el fin de semana,

de 40 milímetros aproximadamente. Ya cerramos la campaña de producción

tabacalera y volvemos a hacer maniobras para disminuir el caudal y dejar

prácticamente el 20 por ciento para algunos productores que están terminando el

cultivo y garantizar el servicio de agua potable”.

Agua segura

El director brindó tranquilidad respecto al estado de los diques, señalando el

comportamiento en la época de lluvia en nuestra provincia, por su geografía: “En la

Dirección de Riego se registra el ingreso de agua en los embalses desde la última

semana de diciembre hasta la primera semana de abril, haciendo cota de vertida

la mayoría de los diques entre la segunda quincena de febrero hasta la primera

quincena de abril”.

En este marco, indicó: “Estamos 28 cm por fuera de la media anual con respecto a

años anteriores. Estamos bien con el nivel, tenemos reserva, el agua de riego está

garantizada y el agua para el servicio de agua potable también. El fenómeno

climatológico de La Niña, que nos ha azotado por segundo año consecutivo,

provoca lluvias erráticas en muchos lugares.

”En relación con años anteriores, estamos 28 cm por fuera de nivel, estamos muy

bien”, expresó.

Mejor distribución de riego

Cabrera comentó que empezarán a trabajar en un relevamiento de parcelas

productivas en la zona de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y la Colonia de Nueva

Coneta: “Eso nos va a llevar a ser mucho más eficientes en el tema del agua,

suspender los turnos de agua a parcelas improductivas y mucho que han quedado

en desarrollo urbano de la ciudad de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú”.

En este sentido, remarcó que ayudará en las próximas campañas, disminuirá la

erogación de agua, conservará mayor reserva de agua para la producción agrícola

y para el servicio de agua potable una vez que tengamos el nuevo acueducto

funcionando”.