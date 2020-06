Balance positivo en ventas por el día del padre en comercios

La semana pasada, el sector comercial de Catamarca mejoró sus ventas por el Día

del Padre. En los días previos a la celebración, las calles del centro capitalino

estuvieron colmadas de catamarqueños y catamarqueñas que fueron a comprar

regalos, aprovechando las ofertas y abonando, principalmente, con tarjetas de

crédito.

El presidente de la Unión Comercial de Catamarca, Alejandro Segli, en diálogo con El

Esquiú.com, resaltó que a los comerciantes les fue “muy bien. Hubo un repunte

interesante en las ventas, sobre todo en rubros que estaban muy pero muy

golpeados, lo que es regalería, perfumería, librerías, indumentaria y calzado. Son los

rubros que faltaban recuperarse poscuarentena (por la pandemia de Covid-19) y

mejoraron sus ventas en estos días”.

Consultado sobre la comparación con la cantidad de ventas que se concretaron este

año con las del anterior, consideró: “Para mí, a grandes rasgos, fue mucho mejor que

el año pasado”.

“Lo que se vio fue que desde la semana pasada empezó a haber movimiento en el

casco céntrico y los centros comerciales. Se acentuó la visita de la gente para hacer

compras en estos tres últimos días, a partir del miércoles en adelante”, agregó.

Segli también mencionó: “La gente encontró muy buenos precios, muy buenas

promociones que hicimos a través de la Unión Comercial con tarjeta Naranja, Centro

Card, Banco Nación. Eso impactó muy bien”.

“Pensé que no iba a haber movimiento”

La propietaria de la tienda de indumentaria “New Manhattan”, Vanesa Narváez, dijo a

este diario: “Pensé que no iba a haber movimiento y la gente decidió concurrir al

centro un día feriado. Uno no se puede quejar. La gente optó por salir y comprar

ropa”.

El dueño de local de prendas de vestir “Pako’s”, Francisco “Paco” Rojas, destacó que

el repunte de ventas en su comercio fue de “un 100% por lo menos. Se nota mucho

la diferencia, porque nosotros estábamos muy castigados dado que estuvimos más

de 60 días con los negocios cerrados”.

Luis Páez, encargado de la casa de indumentaria deportiva “Dexter”, expresó que “la

venta se ve bien reflejadas en los números, hubo bastante activación”. En cuanto a la

suba de ventas, deslizó que hubo “más o menos un 25% con respecto al mismo mes

del año pasado”.

Baja a nivel país

Las ventas del Día del Padre cayeron 44,2% respecto de la misma fecha del año

pasado y reflejaron la retracción general del consumo por el descenso en los

ingresos de los hogares y la falta de circulación de gente por la cuarentena, según

informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).