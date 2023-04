Barrionuevo: «A mí no me va a utilizar ningún político

Consultado sobre su hipótesis del crimen, el dirigente descartó que esté vinculado con la política.

“Yo hablo del entorno, esto no es un tema político porque no lo es; lo conozco a Rojas, sé quién era, no tenía enemigos, no tenía adversarios; Juan Carlos no tenía nada que ver en esto”, expresó el gastronómico, que una semana atrás realizó declaraciones explosivas donde castigó a Fernando Rojas, el hijo de su amigo.

“Yo no acuso a nadie: yo dije por qué no denunció cuando él encuentra a su papá muerto, lo primero que hace cualquiera, más si es una persona inteligente. Y lo que tenés que hacer vos es llamar a la Policía, no limpiar la sangre como se ha hecho; está (Fabián) Vega de testigo, que estuvo al lado de él. El que llama a la Policía es Vega. O sea, yo no acuso a nadie. No quiero ningún perejil, quiero que la Justicia llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó. Fabián Vega es el secretario general adjunto de UTHGRA y a quien Fernando Rojas llamó tras encontrar el cadáver de su padre el domingo 4 de diciembre al mediodía.

“Tiene que echarlos”

Barrionuevo, fiel a su estilo, indicó que “el Gobernador tiene que echarlos a la mierda a todos los inútiles que hubo. Él es responsable, en definitiva, y es lo que está haciendo. Lo de la Policía es tétrico, y ni hablemos de lo del fiscal. De todos estos que están involucrados hay unos cuantos que por negligencia e incapacidad… yo no creo que haya encubrimiento, dijeron ‘murió Rojas, vamos a enterrarlo’. Y yo pegué el grito cuando me enteré, porque quería saber y quiero saber quiénes mataron a Rojas”.

Por otro lado, Barrionuevo aseguró que “me entero hoy” de unas supuestas amenazas a “Rojitas”.

“Me entero ahora porque están estudiándolo. La incapacidad que hay en la Policía (…) no puede ser que tengamos que salir corriendo a Buenos Aires. El gobierno tendrá que arbitrar los medios para que se capaciten en la Justicia y la Policía”.

Agregó: «No tengo nada que decir del fiscal (Costilla), el equipo que tiene es excelente. Sigo todos los días paso a paso la investigación y no voy a parar hasta saber quiénes fueron los asesinos. No necesito marcha».

“La sospecha mía empezó cuando me dijeron que Rojas había muerto de un ataque al corazón, cuando nunca se enfermaba, era un animal trabajando, no me cerraba nada. Y cuando viajé, una persona de la morgue me dijo que estaba golpeado. Ustedes saben cómo está Rojas, destruido”.

Cargó culpas contra el inicio de la investigación: “La inexperiencia del fiscal (Laureano Palacios), la incapacidad de la Policía, que son los que llegan al hecho, son los grandes responsables, por eso están volando algunas cabezas. También había medicas ahí adentro”, dijo.

Y acotó: “La hipótesis mía es que está dentro de un entorno. La Justicia está investigando, hay tres hipótesis muy fuertes y creo que vamos a llegar al juicio final”.

También hizo el comentario de que en la escena del crimen había «una sandalia con sangre» y un balde con agua, por lo que él sostiene que, previo al crimen, hubo una pelea adentro de la casa del malogrado ministro. «Me enteré hoy de unas amenazas que recibía».

Querella

Natalia Rojas y el abogado Sarquís estuvieron en la declaración pero ingresaron cuando Barrionuevo ya había comenzado con su testimonio, que se extendió hasta el mediodía.

Natalia y Barrionuevo estuvieron frente a frente tras las críticas que hubo en la marcha del martes contra la figura del gastronómico.

Fernando, uno de los hijos del ministro asesinado, dijo que «intentaron plantar pruebas a la familia. Además del dolor que sentimos nos quieren cargar con la culpa por el asesinato. Eso no lo tenemos que permitir que venga una persona que no pertenece a Catamarca, que no fue elegida por el pueblo de Catamarca a tratar de dar órdenes y encima tiene la caradurez de decir que nuestro padre fue más querido por él que por sus propios hijos. Una falta total de respeto», dijo.