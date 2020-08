Barrionuevo apunto contra Zenteno por una licencia medica

Uno de los temas tratados en la sesión del CD de Valle Viejo, en la jornada de ayer,

fue el referido a la polémica por el pedido de licencia médica de la intendente Susana

Zenteno, pero que la misma se restituyó casi de manera inmediata.

Alberto Barrionuevo, presidente del CD chacarero, expresó que en el recinto se

debatió esta situación ya que “no se ha dado cumplimiento a nuestra Carta

Orgánica”.

“La verdad, según el procedimiento que ha realizado el Ejecutivo Municipal a partir de

las 6 de la mañana del miércoles, la señora Intendenta se hacía cargo de las

funciones, pero en los hechos concretos, no le habían dado de alta”, dijo, agregando

que “es una situación de irregularidad institucional”.

Asimismo, Barrionuevo indicó que si a Zenteno le hacían falta días por problemas de

salud paa ausentarse del municipio “tranquilamente tenía que haber mandado una

nota y como es lógico, el presidente de este cuerpo –por el CD- debe hacerse cargo

del municipio”.

“Comprendemos muy bien cuál es nuestro rol institucional, lo que yo pienso es que

aquí hay una omisión clara de la actual gestión que habrá interpretado que estos días

que ella necesita para recuperarse de su estado salud, me iba a permitir que me

haga cargo del municipio”, expresó.