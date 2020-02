“Be A Lady, They Said”: el video viral contra los estereotipos de género narrado por Cynthia Nixon

La actriz conocida por su papel en Sex and the City Cynthia Nixon es la protagonista de un video publicado por la revista Girls Girls Girls, que cuestiona el rol que se le asigna a la mujer en la sociedad y que gracias a su impactante mensaje dio la vuelta al mundo.

En el video titulado “Be A Lady, They Said” (Sé una dama, dijeron), la actriz narra un texto escrito por Camille Rainville. Entre las mujeres famosas que participaron en la producción dirigida por Paul McLean están Rachel McAdams, Rose McGowan, Alexandria Ocasio-Cortez y Léa Seydoux.

Proud to be involved with this powerful film that has struck a chord with so many people around the world: https://t.co/IcK7Tco5T3 #bealady #girlsgirlsgirlsmag — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) February 25, 2020

“No comas carbohidratos. Haz una dieta. Dios, pareces un esqueleto. Come una hamburguesa. Los hombres aman a las mujeres con carne en los huesos. Sé femenina. No hables en voz alta. No hables demasiado. No seas una perra. No seas emocional, no llores, no grites, no maldigas”, relata el video.

“¿Qué mensaje le estamos dando a las mujeres? Solo sé una dama, dicen”. Mirá el video completo acá: