Belén registró tres casos más y suma un total de 22

El incremento de casos en el departamento Belén genera preocupación en las

autoridades locales y provinciales: hay 22 casos registrados y se continúa con los

testeos en los casos estrechos de los pacientes que ya dieron positivo.

Hasta ayer, 341 personas continuaban aisladas, 268 en la ciudad de Belén, 48 en

Londres y 25 en el Norte Grande, a la espera del resultado de los PCR realizados.

Desde el ministerio de Salud recordaron que a pesar de haber obtenido el negativo

en el análisis, deben permanecer en aislamiento hasta que lleve a cabo el segundo

control que determina el protocolo.

El pasado lunes, el gobernador Raúl Jalil encabezó una reunión mediante

videoconferencia con los ministros de Salud, Seguridad y Gobierno; intendentes de

Belén y senadores de Belén y Antofagasta de la Sierra, para analizar la situación

epidemiológica que atraviesa el departamento del Oeste provincial.

Al respecto, la ministra de Salud, Claudia Palladino, comentó: “Se habló de toda la

situación actual de Belén. Se decidió, tal como ya se había indicado, continuar con la

Fase 1 y el próximo miércoles -por hoy- se realizará un nuevo encuentro para

resolver cómo ir saliendo de ella. Fue importante la intervención de los epidemiólogos

del ministerio de Salud para despejar dudas que los intendentes compartían acerca

de conceptos como contacto estrecho. Necesitaban precisiones acerca de los

tiempos que deben pasar en aislamiento los contactos estrechos más allá del

resultado de PCR, cómo se iban liberando los contactos de contactos y otros temas

que se les fueron aclarando”.

Durante el encuentro se explicó que en el plan de contingencia elaborado por la

pandemia, la atención de los pacientes con coronavirus está organizada según la

complejidad creciente, como se hace con todas las patologías. En el caso particular

de Belén, tiene la capacidad para atender a los pacientes leves, pero si alguno tiene

factores de riesgo o presenta complicaciones, según consta en el Plan Operativo,

debe ser trasladado en tiempo y forma al Hospital “Dr. Carlos Malbrán”, que fue

equipado pensando en asistir a personas de cualquier punto de la provincia.

Las estrategias de cuidado y de control al ingreso de cada municipio se reforzaron en

las últimas semanas y se aclaró que al no existir por el momento en Catamarca la

circulación comunitaria, no hace falta ningún estudio ni cuarentena para transitar de

un departamento a otro.

En total, hubo 7 positivos en la provincia

El Comité Operativo de Emergencia (COE) informó que hasta las 21.00 de ayer, se

han detectado siete nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de

Catamarca. El total acumulado de casos positivos detectados asciende a 136.

Los positivos detectados ayer corresponden a Belén (tres, contactos estrechos),

Capital (tres, en estudio epidemiológico) y un caso importado. Cabe destacar que

este último caso importado permitió establecer el nexo epidemiológico con el caso en

estudio confirmado ayer en Recreo, razón por la cual se registra como contacto

estrecho.

Hasta las 21.00 de ayer se registraron tres nuevos pacientes recuperados. Por esta

razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 66 se

consideran casos activos.