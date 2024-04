En el homenaje a la Virgen del Valle

Este viernes 12 de abril, en la celebración del 133° aniversario de la Coronación Pontificia de la Imagen de la Virgen del Valle, durante la Santa Misa de las 8.00, le rindieron su homenaje Defensa Civil, Bomberos y Brigada de Lucha contra Incendios Forestales. Participaron el Director de Bomberos, Crio. My. Diego Cerkvenih, y miembros de las mencionadas instituciones.

La Santa Misa fue presidida por el padre Diego Manzaraz, Secretario Canciller de la Diócesis, quien al inicio de su homilía les dio la bienvenida a los alumbrantes y les agradeció el servicio que prestan a la comunidad, que requiere mucho valor porque muchas veces atraviesan situaciones de peligro.

Seguidamente se refirió al tema de reflexión del día “La oración de María”, y propuso que tomemos como modelo a la Virgen, mujer de oración. Entonces habló de tres formas de oración que tiene la Madre: Escucha, Intercesión y Contemplación.

En cuanto a la escucha, señaló la importancia de orar para escuchar a Dios, qué proyecto tiene para nuestra vida. Dijo que habitualmente rezamos para pedir, y que no está mal que lo hagamos, pero que principalmente debemos orar para descubrir qué quiere Dios de nosotros, tal como lo hizo la Virgen.

En relación con el segundo punto, recordó el pasaje del Evangelio de las Bodas de Caná, en el que a pesar de que Jesús le dijo que todavía no había llegado la hora, Ella insistió en favor de los que celebraban esa fiesta y habían quedado sin vino. Destacó entonces que también nosotros podemos ser intercesores, como son las madres que piden por sus hijos.

Y refiriéndose a la Contemplación, señaló que María guardaba todo lo que iba viviendo en su corazón, repasando el nacimiento de su Hijo en medio de animales, la huida a Egipto y la Pasión del Señor, contemplando esos misterios a la luz de la Voluntad de Dios.

Por último, invitó a los alumbrantes a que frente al dolor, al sufrimiento de los otros en tantas situaciones difíciles que les toca servir, mantengan siempre el corazón abierto para asistir con sinceridad a todas esas personas.

Luego todos juntos alabaron a la Virgen en estos 133 años de su Coronación como Reina y Señora del Valle.

Una vez finalizada la ceremonia litúrgica, el padre Manzaraz se dirigió hasta el Paseo de la Fe, donde bendijo a los miembros y los móviles de Bomberos, Defensa Civil y la Brigada contra Incendios Forestales.

