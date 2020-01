Better Call Saul es renovada para una sexta y última temporada

El spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul, fue renovado para una sexta y última temporada. Peter Gould, co-creador de la serie, anunció la noticia en un evento de la Television Critics Association (TCA).

La quinta temporada de la precuela de Breaking Bad lanzará sus primeros episodios a fines de febrero, pero ya está confirmada su sexta entrega que, aunque no tiene fecha de estreno, ya se sabe que tendrá 13 episodios.

En el evento, Peter Gould describió la temporada 5 como “más cinética”. A lo que Jonathan Banks, el actor que interpreta a Mike Ehrmantraut, respondió: “Violenta es la palabra que estás buscando”.

Además, confirmaron que Bryan Cranston y Aaron Paul no aparecerán en la quinta temporada de Better Call Saul, pero que podrían hacerlo en la sexta. En 2018, en una entrevista con Entertainment Weekly, Vince Gilligan reveló que quiere que hagan su aparición: “Estoy desesperado por verlos en Better Call Saul. Peter lo quiere, los escritores lo quieren, los actores quieren”.