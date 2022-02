Beyoncé ha conseguido su primera nominación a los premios de la Academia con “Be Alive”, de King Richard, tema que aspira al título de mejor canción original en los Oscar de este año. Por otro lado, la canción “No Time to Die” de Billie Eilish para la película de James Bond también está nominada en la categoría, junto con canciones de Diane Warren (Four Good Days), Lin-Manuel Miranda (Encanto) y Van Morrison (Belfast).

“Be Alive” es la primera canción original nueva de Beyoncé desde su álbum visual de 2020 Black Is King, escrito para la película biográfica sobre el padre de Serena y Venus Williams. El año pasado, Beyoncé estableció un nuevo récord en los Grammys por la mayor cantidad de premios obtenidos por una mujer con su victoria en Mejor Interpretación de R&B por “Black Parade”, superando a la cantante y artista de bluegrass Alison Krauss.

“No Time to Die” de Eilish se llevó a casa el Globo de Oro a la Mejor Canción Original a principios de este año. En los últimos años, el premio a la mejor canción original lo han ganado H.E.R., Elton John y Lady Gaga. La canción de Coco “Remember Me” ganó en 2018 sobre la destacada “Call Me by Your Name” de Sufjan Stevens, y “City of Stars” de La La Land ganó el premio en 2017 -el mismo año en que esa película fue anunciada erróneamente como Mejor Película-.

Estos son todos los nominados a canción original:

Beyoncé – Be Alive (King Richard)

Sebastián Yatra – Dos Oruguitas (Encanto)

Van Morrison – Down to Joy (Belfast)

Billie Eilish – No Time to Die (No Time to Die)

Reba McEntire – Somehow You Do (Four Good Days)

