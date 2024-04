Billie Eilish confirmó la noticia a través de su Instagram, donde compartió la portada del disco y aclaró que no compartirá ningún sencillo antes del lanzamiento de su nuevo disco.

“Es una locura estar escribiendo esto, ahora mismo estoy nerviosa y emocionada. No lanzaré ningún sencillo, quiero entregárselos completo. Finneas y yo no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuchen”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

El anuncio llegó después de que Eilish compartiera en sus historias de Instagram una serie de pistas, tras poner a una gran cantidad de seguidores en la lista de sus “mejores amigos”.

Hit Me Hard and Soft se compone de 10 temas, fue escrito por Eilish y Finneas, y ya está disponible para la preventa.

Tras sus comentarios sobre la falta de sostenibilidad en el mundo del vinilo, la artista confirmó que las copias físicas del disco se realizarán utilizando materiales 100 por ciento reciclables.

El tercer álbum de la artista llega tres años después de su última entrega, Happier than ever, que logró múltiples reconocimientos.

Eilish y su hermano, este año ganaron varios premios por su tema “What was I made for?” para la banda sonora de la película Barbie, entre ellos el Grammy a la Canción del Año y el Oscar a la Mejor Canción Original.

