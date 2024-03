Hace dos años, Billie Eilish obtuvo su primer Oscar a Mejor Canción Original por “No time to die” de la última película del agente 007. Ahora, se llevó el segundo galardón con “What was I made for?“, tema que forma parte del soundtrack de Barbie.

De esta manera, la cantante de 22 años y su hermano Finneas O’Connell, autores del tema, se convirtieron en el dúo más joven en ganar dos Oscars en toda la historia. Además, son la cuarta y quinta persona en recibir dos premios de la Academia antes de los 30 años.

“No me esperaba esto. Me siento muy afortunada y honrada. Gracias a Greta. Estoy muy agradecida por la canción, por la película y la forma en la que me hizo sentir. Este premio es para todas las personas que tocó esta película y lo increíble que es” dijo Eilish cuando recibió la estatuilla.

La artista y su hermano Finneas, interpretaron la canción en la gala de los Oscars.

Eilish viene cosechando varios premios por “What was I made for?”: ganó a Mejor Canción Original en los Golden Globes, y se llevó los Grammys por Canción del Año y Mejor Canción Escrita para Medios Visuales.

