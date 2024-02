Con la descripción “Mi álbum está masterizado” la artista posteó varias fotos con una máscara ninja negra con estrellas blancas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BILLIE EILISH (@billieeilish)

La cantante viene cosechando galardones por su tema What was I made For?, que creó para la película Barbie, incluyendo dos premios Grammys.

Su tercer álbum será el sucesor de “Happier than ever”, que salió a la venta en 2021.

The post Billie Eilish tiene listo su nuevo álbum first appeared on Metro 95.1.