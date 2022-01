Billie Eilish y Finneas, premiados en los Globos de Oro 2022

La canción fue nominada junto a Beyoncé (“Be Alive” de King Richard), Lin-Manuel Miranda (“Dos Oruguitas” de Encanto), Van Morrison (“Down to Joy” de Belfast), Carole King y Jennifer Hudson (“Here I Am” de Respect).

Por otro lado, Hans Zimmer ganó el premio a la mejor partitura original por su trabajo en “Dune”. Jonny Greenwood de Radiohead (Power of the Dog), Alexandre Desplat (The French Dispatch), Germaine Franco (Encanto) y Alberto Iglesias (Parallel Mothers) también estaban nominados.

Lady Gaga estaba nominada a la mejor interpretación de una actriz en una película: Drama por su interpretación de Patrizia Reggiani en House of Gucci, pero perdió ante Nicole Kidman (Being the Ricardos). Alana Haim también estaba nominada como mejor actriz de cine: Musical o Comedia por su interpretación en Pizza de regaliz, de Paul Thomas Anderson. El premio lo ganó la estrella de West Side Story, Rachel Zegler. West Side Story también ganó el premio a la mejor película: Musical o Comedia por encima de Pizza de Regaliz.

Los Globos de Oro de este año no fueron televisados ni retransmitidos en directo después de que el año pasado un reportaje pusiera de manifiesto la falta de miembros negros en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La NBC se negó a emitir la ceremonia de este año y dijo que la del año que viene sólo se celebraría si se producía una “reforma significativa”. La HFPA trató de responder a esas preocupaciones añadiendo miembros negros, un jefe de diversidad y una asociación con la NAACP.

