Birds Of Prey: mirá el tráiler final de la película de Harley Quinn

Birds Of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), como lo dice su título, es la película de Harley Quinn, quien tras la muerte del Joker busca escapar, ya que un montón de psicópatas la buscan para matarla. Para enfrentarse a sus enemigos, se une a un grupo de grandes villanas.

El film es protagonizado por Margot Robbie, y la acompañan en el reparto Ewan McGregor como Black Mask, el principal villano que busca a Harley Quinn, Jurnee Smollet-Bell como Canario Negro, Elizabeth Winstead como Cazadora, Rosie Pérez como Renee Montoya y Jay Basco como Casandra Cain.

Birds of Prey, dirigida por Cathy Yan y escrita por Christina Hodson, se estrena el próximo 7 de febrero. Mirá el tráiler acá: