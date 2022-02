La cantante ha confirmado que su nuevo álbum podría salir en verano del 2022, si es que todo sale bien con el proceso de mezcla y masterización.

El sucesor al exitoso ‘Utopia‘ que lanzó en 2017, ha sido probablemente una de las producciones más esperadas de la cantante desde que edito ‘Post’ en 1995.

Tal y como el sitio “Best Fit” lo reporta, otro factor importante en la decisiva fecha de lanzamiento es la velocidad con la que la disquera pueda realizar la documentación internacional, la cuál se vio afectada por los lentos procesos de la pandemia.

Otro más, es el tema de la maquila de vinilos; tal y como Mercury News reporta y como algunos recordarán, en 2020 una de las fábricas más importantes al sur de los EE.UU. se quemó y como resulta, la producción mundial de vinilos se detuvo casi por completo.

A esto sumémosle que cantantes como Adele y Lana del Rey, han acaparado a las fábricas y por ende, producir vinilos hoy en día es un tema difícil.

En su conversación con el medio, Björk habló de la pandemia y de cómo ésta ha detenido su gira Cornucopia: “Sí, esto no había ocurrido nunca. Estoy un poco emocionada por ello. Por lo general, una vez que te comprometes con una gira, parece que se fija en una parrilla que en la mayoría de los casos es divertida, pero en el peor puede convertirse en una cinta transportadora. Así que poner algo en pausa durante dos años y escribir un álbum entero y luego volver a él va a ser interesante”.

También confirmó que la pandemia le permitió escribir un nuevo álbum: “Bueno, los cambios de estilo de vida por el COVID no fueron tan grandes en Islandia. Vivo en una playa de Reikiavik, la capital, e incluso en los cierres más estrechos podía subir y bajar. Luego, por supuesto, las caminatas por las montañas… aquí pasamos mucho tiempo en la naturaleza. E incluso en la ciudad, la mayoría de las cosas permanecían abiertas. Me las arreglé para escribir un álbum entero sin pausas para viajar, ¡lo que me pareció absolutamente delicioso! No me quedaba tanto tiempo en casa desde que tenía 16 años: ¡me encantó!”.

“Estoy terminando el nuevo álbum ahora, y probablemente saldrá en el verano”, añadió Björk. “Siempre es muy difícil para mí describir el álbum mientras lo estoy haciendo. No es hasta unos meses después , cuando puedo mirarme en el espejo y pretender que hubo una lógica todo el tiempo”.