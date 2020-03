BLOOPER: un sacerdote transmitió la misa por streaming y se olvidó de desactivar los filtros

Por el avance de la pandemia de Coronavirus que obliga a los ciudadanos a quedarse en sus casas, los ritos religiosos quedaron suspendidos. Ante esta situación, para acompañar a quienes quisieran rezar, un sacerdote decidió transmitir la misa por streaming. ¡Y vino con blooper!

El sacerdote de la localidad de Polla (Salerno, Italia) comenzó a transmitir la misa por Facebook y por accidente activó los filtros de caras. En el vide0, el cura enciende la cámara y se acomoda junto al altar para recitar algunas oraciones para sus fieles. Mientras habla, se van cambiando en su cara diferentes filtros: un casco de robot, pesas para ejercitar, sombrero y anteojos, disfraz de mago, cara de gato, entre otros.

“Hoy, en Italia, un sacerdote decidió transmitir en vivo una misa debido a COVID-19. Lamentablemente activó los filtros de video por error”, escribió el usuario Gavin Shoebridge (@KiwiEV), en su cuenta de Twitter, junto al video que, por supuesto, ser viralizó rápidamente.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT

— Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020