Bolsonaro se quita la mascarilla frente a la prensa luego de anunciar que tiene Covid-19

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido uno de los líderes mundiales más escépticos respecto a la pandemia del coronavirus. En todo momento ha tenido un discurso desafiante, intentando bajarle el perfil a la situación a pesar de que su país es el segundo con más contagiados después de Estados Unidos.

Desde el inicio de esta semana había sospechas de que el mandatario brasileño podría estar contagiado de Covid-19. Los rumores se confirmaron este martes y fue el propio Bolsonaro quien anunció la noticia.

Sin embargo, incluso en estas circunstancias siguió con su discurso e incluso se sacó la mascarilla frente a la prensa luego de anunciar que estaba contagiado de coronavirus.

“it’s just a little flu”

“we are all going to die at some time”

Jair Bolsonaro AKA the Brazil’s trump tests positive for Covid

after having symptoms

It’s good to know that Karma visited Brazil pic.twitter.com/GYqwekTcj5

— LULU ♡ ♡ (@madg_lulu22) July 7, 2020