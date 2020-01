Bong Joon-Ho, director de Parasite, dice que los superhéroes son estúpidos

Bong Joon-Ho se suma a la banda de directores de cine que critica abiertamente a los superhéroes y sus películas, dándole la razón a Martin Scorsese. El hombre detrás de Parasite, la aclamada película coreana que ganó un Golden Globe y está nominada a varios premios Oscar, reveló que rechazaría totalmente hacer una película para Marvel.

“No me gustan los superhéroes en absoluto. Creo que son un poco estúpidos. Me interesan los personajes que tienen que lograr misiones más allá de sus propias capacidades“, confesó el director en una entrevista con The Times of London.

Y uso como ejemplo a los personajes de Parasite: “En esta película no tenemos héroes ni villanos. Cada personaje es agradable hasta cierto punto y cobarde hasta cierto punto. Débiles y mundanos, en cierta medida. Y eso es realista. Así somos todos. Así es la gente que nos rodea todos los días”.