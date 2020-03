Bong Joon-Ho, el director de Parasite, quiere hacer un musical pero a su manera

El último año, Bong Joo-ho estuvo en boca de todos por su premiada labor en su última película Parasite. Recientemente, en una entrevista para Empire, el director reveló que tiene ganas de realizar un musical. Y aseguró que cree que es la clase de película que la humanidad necesita en estos tiempos.

Pero declaró que quisiera hacerlo a su manera:

“Los personajes comienzan a cantar, luego piensan: ‘Dios mío, esto es demasiado cursi’ y de repente se detienen”, expresó el cineasta. “Hay largometrajes musicales increíbles, como Singin’ in the Rain. Pero cuando los veo, me siento muy avergonzado y comienzo a sonrojarme. Entonces tendría que ser… distinto”.

Al igual que Bong Joon-ho, hay más directores en la industria que quieren incursionar en el mundo de los musicales. Este es el caso de Greta Gerwig, quien ya confirmó que está trabajando en un musical con guion original que se centrará en el baile de tap.

¿Te imaginas un documental al estilo Parasite, oscuro y con fuertes críticas sociales?