El cantante ha confesado que no le gustaba su voz de cantante en los primeros tiempos de la banda.

Durante una entrevista para el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, el líder compartió que se siente “avergonzado” por el sonido de su primera voz.

“He estado en el coche cuando ha sonado una de nuestras canciones en la radio y me he puesto del color de, como decimos en Dublín, escarlata”, recuerda el músico de 61 años. “Me da mucha vergüenza”.

El creador de éxitos de Sunday Bloody Sunday mencionó específicamente el álbum de debut del grupo en 1980, Boy, del que dijo que tenía “material único y original”, pero al que le faltaban detalles. “Miro hacia atrás y digo: ‘¡Dios!”, exclamó.

Bono explicó que la banda de rock -creada en 1976- “sonaba increíble” en su momento, pero no es fan de su estilo vocal. “La voz me parece muy extraña y poco machista”, continuó. “Y mi machismo irlandés se vio un poco forzado por eso”.

El cantante de “One” insistió en que sólo se ha convertido en un verdadero “cantante” en los últimos años, ya que la banda no sabía mucho de teoría musical cuando empezaron a tocar juntos en Dublín.

“Cantaba fuera de mi cuerpo porque no pensaba en cantar. Esa es la cuestión: no sabíamos mucho de música. Al ser chicos , jugábamos ,lo inventábamos”, concluye. “Cuando no tienes teoría musical a ese nivel, escribes la tuya propia”.