Brad Pitt se retira de la actuación por tiempo indefinido

Uno de los grandes ganadores de la última edición de los premios Oscar fue Brad Pitt, quien se quedó con la categoría “Mejor actor de reparto”, por su papel de Cliff Booth en “Erase una vez en Hollywood”.

Un reconocimiento que el actor de 56 años seguramente esperaba hace bastante tiempo, más aún cuando en los últimos años se ha visto envuelto en polémicas por su mediático divorcio con Angelina Jolie y sus problemas con el alcohol.

Sin embargo, el protagonista de “Seven” anunció que se retirará de la actuación por un tiempo indefinido. Así lo señaló en conversación con el programa “Good Morning America”.

“Ahora realmente creo que es momento de desaparecer un rato y regresar a hacer cosas”, dijo Pitt según recoge El Mundo.

“Creo que ahí puede estar la clave, en mantenerme creativo y permanecer junto a la gente que quiero”, agregó.

El actor quiere dedicarse a sus proyectos personales, como su pasión por la escultura y la pintura. Sin embargo, que deje de actuar, no quiere decir que se aleje completamente del cine, ya que aclaró que quiere seguir detrás de cámara en la producción de películas.

“Estoy detrás de las cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho”, dijo el actor quien es dueño de “Plan B Entertainment”, compañía que fundó junto con su ex esposa, Jennifer Aniston, en el año 2002.

Se ve que Pitt está más maduro y reflexivo, por lo menos así queda de manifiesto cuando le baja el perfil al galardón que la Academia le acaba de entregar y cuando se le consultó si era el mejor momento de su vida.

“Espero que no. Espero que me pasen otras cosas, ha sido realmente especial. Es una industria que amo y los amigos que he hecho durante 30 años significan mucho para mí. Siento la responsabilidad de eso más que nada, más que de una vuelta victoriosa”, señaló.

Foto: Shutterstock