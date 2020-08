Brandon Flowers: “Nunca podría ignorar que un hombre haga algo así a una mujer”

El líder de The Killers, Brandon Flowers, habló públicamente sobre la reciente investigación de la banda tras las acusaciones de agresión sexual contra su equipo de gira.

Flowers habló de su “alivio” cuando una investigación interna realizada por su equipo legal no encontró “ninguna corroboración” de un asalto que supuestamente se cometió contra una mujer en el backstage de su equipo de giras en un espectáculo en Milwaukee en su gira por Estados Unidos en 2009, habiendo hablado con la acusadora, la presunta víctima, la banda, el personal del lugar y otros asociados. “Me siento aliviado de que pudiéramos llegar al fondo del asunto, encontrar a esta mujer y asegurarnos de que estaba bien”, dijo Flowers a NME.

“Lo más importante es que no hubo abuso. Eso es un alivio. Por lo que vemos detrás del escenario, la gente que contratamos y la gente de la banda, nunca habíamos presenciado algo así. Si algo así sucediera, querríamos saberlo”. Las acusaciones publicadas el mes pasado en un blog afirmaron que una mujer “se desmayó y estaba borracha” en el camarín. Alguien escuchó hablar por walkie-talkie que “pusieran su nombre en una lista” que le dijeran cuándo era “su turno” con ella, lo cual generó un gran revuelo.

La investigación de la banda descubrió que la persona que supuestamente escuchó a hablar a alguien era un “problemático” que hizo “una serie de comentarios sexistas y groseros”, que “causaron una gran angustia a la miembro del equipo femenino del equipo de audio”. Al hablar con NME sobre su equipo, Flowers dijo que “definitivamente no reconozco esta cultura misógina ni nada peligroso en ellos”, pero explicó más sobre el “plan de la banda para tomar medidas inmediatas para futuras giras” mediante la creación de un “fácil manera de denunciar una situación que preocupa a cualquiera que esté en la carretera con ellos ”. “Eso podría ser lo más positivo que haya surgido de esto: poner nuestras cabezas juntas y descubrir algo que podamos hacer para que si alguien se sienta incómodo, sea hombre o mujer, haya un número al que puedan llamar para que no lo hagan. tengo que dejar que se pudra y llevarlo con ellos durante tanto tiempo como lo hizo esta mujer de la tripulación ”, dijo Flowers. “Tanto si era cierto como si no, lo llevaba consigo. Eso puede ser algo horrible de llevar.”