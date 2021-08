Brendan Fraser se une a un elencazo en “Killers of the Flower Moon”

Se trata de un drama basado en el libro “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” del periodista y autor norteamericano David Grann. El mismo se centra en los asesinatos por riqueza en el condado Osage y en el inicio del FBI.

Además de Fraser, el elenco está formado por Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Robert De Niro.

El actor que durante la década del noventa y principios del nuevo milenio estuvo en boca de todos por “George de la selva”, la trilogía de “La momia”, “Crash”, “Bedazzled” y “Viaje al centro de la Tierra”, parecía haber desaparecido de la industria.

Sin embargo parece que estamos ante el resurgimiento de su carrera en Hollywood. A la mencionada “Killers of the flower moon” hay que sumarle el papel protagónico que tendrá en la próxima película de Darren Aronofsky (“Réquiem por un sueño”, “Cisne negro”), llamada “The Whale”. Allí dará vida a un profesor de literatura que, con más de 270 kilos de peso, vive atrapado en su sofá mientras intenta recuperar la relación con su hija de 17 años.

En cuanto a la película de Scorsese, en una entrevista para la revista Newsweek señaló: “No tiene nada que ver con cualquier cosa que haya hecho con anterioridad, pero puedo decir, aunque no la he visto todavía, que va a causar una gran impresión”.