Brian May recordó cómo era componer para Freddie Mercury

En una entrevista Sammy Hagar (ex-integrante de Van Halen), que realiza ciclos de charlas con estrellas de la música en su canal de YouTube, Brian May recordó cómo era trabajar codo a codo con su querido vocalista Freddie Mercury.

En el medio de la charla, May aseguró: “Me gusta tocar mi guitarra y me gustan las cosas instrumentales, pero para mí un track es sobre el cantante, y la música es sobre canciones porque tenes algún mensaje para transmitir. Eso es lo que hace el cantante. El resto puede ser importante, pero no es tan importante como la persona que está planteando la idea”, dijo hablando sobre la importancia del frontman y de las letras de las canciones.

Luego, el guitarrista recordó los años gloriosos de Queen y cómo era componer letras para el icónico líder de la banda:

“Me encantó escribir para Freddie. Me encantó verlo hacer sus cosas con nosotros. Le dabas algo y él lo convertiría en otra cosa, lo llevaría al siguiente nivel. Así que extraño eso, pero me encanta trabajar con Kerry y un nuevo grupo de chicas llamadas King’s Daughters”.

King’s Daughters es una banda británica formada por tres mujeres, con las que May colabora para la composición de sus canciones.

Además, el músico reveló que estuvo grabando “en secreto” con Adam Lambert, al actual voz de Queen, pero que la fusión no se sintió del todo bien: “No sentimos que fuera correcto publicarlo. Simplemente pensamos que no dimos con la onda correcta”, expresó May.