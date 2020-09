Brigadistas trabajan en el incendio del El Gracián

Durante la jornada de ayer, una cuadrilla de la Brigada de Lucha contra los Incendios

Forestales trabajó en un incendio desatado en el cerro El Gracián. Las tareas se

complicaron debido a las fuertes ráfagas de viento.

Durante la mañana, cuando las condiciones lo permitieron, trabajó el avión hidrante y

se espera que mejoren las condiciones climáticas en la jornada de hoy para continuar

con las tareas de combate.

El incendio afecta pastizales y arbustos y debido al viento se pudo observar cenizas,

humo y brumas en la zona de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo.

Al respecto, el director de la Brigada, Cristian Velárdez comentó: “Está incontrolable,

lamentablemente las condiciones no están dadas por eso hemos tratado de hacer

unos ataques con los brigadistas en horas de la mañana temprano para poder

ingresar por el camino real que une Fray Mamerto Esquiú en la zona de La Bajada”.

Asimismo, agregó: “Allí tuvimos que utilizar este camino como una brecha para

poderlo contener, lamentablemente el avión hidrante hizo todo lo posible y los

brigadistas, pero el incendio ha cruzado, hemos tenido lenguas de fuego que han

superado casi los 10 metros y eso posó sobre la otra vegetación”.

“Así que por una cuestión de seguridad, hemos tenido que bajar todo el personal

para evitar cualquier accidente. Por el momento vamos a empezar a planificar para el

día de mañana (por hoy), porque en la zona son muy fuertes las ráfagas de viento y

no podemos trabajar ni mover el avión tampoco”, aseguró.

Además, Velárdez indicó: “La vegetación está muy seca, la humedad está por debajo

del 10% así que las condiciones no están garantizadas para poder trabajar. Ya lleva

quemadas alrededor de 150 hectáreas y continúa avanzando, pero para llevar

tranquilidad no hay riesgo en ninguna vivienda, por el momento”.

Por otro lado, el director de la brigada comentó acerca de la situación de otros

incendios registrados, manifestando que “el incendio en la Cébila ya está controlado,

no hay ningún tipo de actividad. En lo que es el departamento Ancasti están

trabajando otras cuadrillas y van a continuar monitoreando el lugar”.

“En el caso de Tinogasta, en el cerro de Las Higueritas, por el momento no tuvimos

reportes, no han llegado focos de calor, seguramente en las próximas horas lo vamos

a declarar extinguido”, señaló.

Por último, Velárdez volvió a reiterar el pedido a la población de no realizar ningún

tipo de quema porque ante la época de sequía las tareas se complican a la hora de

trabajar frente a un incendio de grandes magnitudes.