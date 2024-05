Britney Spears sorprendió a sus seguidores con el posteo de una foto de un reconocido vino mendocino: “Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y eso es todo lo que hay… ¡¡¡Y el vino REAL también se siente extremadamente bien!!! Psss, primera vez con vino de verdad. ¡Jesús jodido Cristo! En realidad es increíblemente cruel y triste que mi familia me quitara lo bueno por demasiado tiempo!”, agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de XILA MARIA RIVER RED (@britneyspears)

La publicación se llenó de likes de miles de fans de Argentina, quienes comentaron y replicaron hasta hacerlo viral en las redes sociales.

La cuenta oficial de la bodega aprovechó la elección de la artista, y compartió un mensaje al respecto: “Oops! We did it again. Nunca sabemos a donde pueden llegar nuestros vinos, hasta hoy. Gracias Britney por tu música y compartir nuestros vinos”.

Además, anunció que quienes deseen probar el vino que bebió Britney Spears podrán hacerlo con un 25% de descuento utilizando el código “BRITNEY” al momento de realizar la compra en su tienda online.

Hace unos días, la justicia determinó que Britney debe abonar 2 millones de dólares en concepto de honorarios legales de Jamie Spears, tras la guerra en relación a su tutela. “Mi familia me ha hecho daño. No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá!”, declaró después de que se hiciera público el acuerdo al que había llegado con su padre.

