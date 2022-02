El noviembre pasado, la jueza Brenda Penny del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó que la estrella del pop debía ser liberada de su tutela, dándole el control sobre su persona y su patrimonio por primera vez en trece años.

Desde entonces, Britney se ha convertido en un símbolo de la reforma de la ley de curatela y de los derechos humanos en todo Estados Unidos. El miércoles tomó Instagram para compartir una carta de los representantes Charlie Crist y Eric Swalwell que recibió a principios de diciembre pidiéndole que considerara hacer un discurso en la Casa Blanca.

“Recibí esta carta hace meses … Una invitación para compartir mi historia … Me sentí inmediatamente halagada y en ese momento no estaba ni de lejos en la etapa de curación en la que me encuentro ahora … Número 1 – ¡¡¡Estoy agradecida de que mi historia haya sido siquiera RECONOCIDA!!!”, escribió en el pie de foto. “¡¡¡Gracias a la carta, me sentí escuchada y como si importara por primera vez en mi vida!!! En un mundo en el que tu propia familia va contra ti, es realmente difícil encontrar gente que lo entienda y muestre empatía!!!!”

Britney no compartió si pensaba aceptar la oferta. Sin embargo, reconoció que todavía está sanando de sus experiencias de la última década.

“Una vez más, no estoy aquí para ser una víctima, aunque soy la primera en admitir que estoy bastante afectada por todo ello… Quiero ayudar a otros en situaciones vulnerables, tomar la vida por las pelotas y ser valiente”, continuó la mujer de 40 años. “Me gustaría haber sido … Tenía mucho miedo y no hay nada peor que tu propia familia haga lo que me hicieron a mí … Tengo la suerte de tener un pequeño círculo de amigos adorables con los que puedo contar … Mientras tanto, gracias al Congreso por invitarme a la Casa Blanca”.

