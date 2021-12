La jueza Brenda Penny puso fin a la tutela de la estrella del pop de 40 años el mes pasado, poniéndola a cargo de sus asuntos personales y financieros por primera vez desde 2008.

Su abogado Mathew Rosengart compareció en el Tribunal Superior de Los Ángeles el miércoles y argumentó que “la Sra. Spears, como mujer independiente, no bajo tutela”, debería poder ejecutar documentos ella misma, y la jueza Penny estuvo de acuerdo.

Rosengart explicó a los periodistas fuera del tribunal que el fallo significa que “Britney tiene el poder de hacer lo que quiera”.

Cuando se abandonó la tutela, la jueza Penny mantuvo al contador Zabel, dándole poderes relacionados con la herencia de Britney. El miércoles, se dictaminó que Zabel continuará teniendo estos poderes administrativos hasta la próxima audiencia el 19 de enero.

Según la publicación, el padre de Britney, Jamie Spears, que fue suspendido como su tutor en septiembre, apareció en la audiencia de forma remota mientras su abogado aparecía en persona. El abogado, Alex Weingarten, pidió a Jamie que tuviera derecho a acceder al plan de sucesión, pero el abogado de Zabel se opuso, argumentando: “En una situación normal, una persona normal nunca tendría que mostrar su plan de sucesión”.

Rosengart está investigando actualmente la conducta de Jamie durante su tiempo como conservador de Britney de 2008 a septiembre. Afirmó fuera del tribunal que el padre de la estrella no se ha presentado a declarar , ni tampoco ha cooperado con las solicitudes de documentos específicos que cree que “arrojarán a luz muchas pruebas con respecto a sus abusos y a la supuesta conducta”.

“Presentamos documentos para su declaración. No compareció para su declaración la primera vez; no compareció para su declaración por segunda vez, por lo que aún no ha sido depuesto“, dijo el abogado. “Pero será depuesto en este caso. Espero con ansias tomar su declaración”.

The post Britney Spears recibió el poder para firmar sus propios documentos first appeared on Metro 95.1.