Brody Dalle, en estado complicado tras dos semanas infectada

Brody Dalle, cantante y guitarrista de The Distillers, anunció vía instagram que se encuentra en un estado de infección pulmonar y tendrá que hacer cuarentena.

La mujer de Josh Homme, con quien vive junto a sus tres hijos, dice que no cree tener coronavirus, a pesar de que casi todos los síntomas son los indicados en la enfermedad. Mientras esperamos que no sea y que se recupere rápido, es momento de quizás interactuar con ella y sorprender… ¿qué le recomendarían para ver?

“Hola amores, estuve luchando contra algo por dos semanas. El domingo me puse peor, anoche llamé a urgencias y me dijeron que tengo neumonía e influenza. Casi segura de que tengo una infección pulmonar y ser asmática hace que sea difícil respirar. Fiebre no muy alta, dolor de cuerpo, tos HÚMEDA, terrible dolor de cabeza. Realmente no creo que tenga coronavirus pero me hice la prueba (el test te da cosquillas en el cerebro pero no es divertido) para estar segura. Tengo que ponerme en cuarentena por cuatro días. Necesito recomendaciones de películas y documentales por favor!!”