Bruce Springsteen recopila su medio siglo de carrera en un disco que se lanzará en varios formatos: Dos ediciones físicas (doble vinilo y CD) con 18 temas, y la versión digital que contará con 31 canciones.

La colección recoge los mejores temas de The Boss, desde su debut en 1973 con su disco “Greeting from Asbury Park, N.J.”, hasta “Letter To You” su último álbum publicado en el 2020.

La portada es una de las más emblemáticas fotos de Springsteen, tomada por el fotógrafo Eric Meola durante las sesiones de “Born To Run” (1975).

Antes del lanzamiento, el músico comenzará una extensa gira el 19 de marzo en Phoenix, la cual finaliza el 22 de noviembre en Vancouver.

