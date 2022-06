Organizada por los Consejos Multisectoriales, tuvo lugar en el Cine Teatro

Catamarca una importante capacitación sobre educación emocional con la

disertación de la terapeuta transpersonal Ana Fedullo y la licenciada en psicología

Giselle Díaz.

En la oportunidad, el intendente de la Capital Gustavo Saadi dijo que se trabajará

con el proyecto presentando para el dictado de educación emocional en las

escuelas municipales.

“Las charlas sobre educación emocional surgen del presupuesto participativo, de

ese programa que implementamos el año pasado, donde el vecino propone e

incluso decide qué acciones o qué obras se realizan en nuestra ciudad. Es clave la

educación emocional, muchas veces en este mundo tan vertiginoso en el que

vivimos desarrollamos mucho nuestra actividad intelectual, nuestra actividad

académica, nuestro desarrollo físico y por ahí nos olvidamos de las emociones y

las emociones marcan nuestra vida”, señaló.

Asimismo, afirmó que “vamos a trabajar con el proyecto de ordenanza que se

encuentra en el Concejo Deliberante para incluir en nuestras escuelas municipales

la obligatoriedad de la educación emocional”.

“La idea es hacerlo obligatorio, así que lo vamos a trabajar y ojalá que lo podamos

implementar de manera rápida, porque es muy importante trabajar sobre las

emociones de nuestros alumnos, de ayudarlos a ser mejores personas, más

empáticos, así que es clave en la sociedad en la que vivimos”, aseguró.

Por su parte Sol Roldán, de Consejos Multisectoriales de Capital, señaló: “Muy

conmovidos, la verdad, porque no esperábamos tanta gente. Sorprendidos

gratamente por la convocatoria. A esta capacitación la armamos por un pedido de

las mesas del Consejo Municipal para las personas con discapacidad, la mesa la

integran instituciones y organizaciones que son afines a la temática.

”Creemos que la educación emocional es una herramienta valiosa para poder

aprender a manejar las emociones y así mejorar la calidad de vida”, indicó.

Por último, Ana Fedullo comentó que “los paradigmas fueron cambiando y ahora

estamos en un cambio de paradigma que es muy importante, estamos en plena

transformación, donde todavía lo viejo no desapareció y lo nuevo no terminó de

aparecer; entonces estamos en ese momento”. “Es importante trabajar la

educación emocional, que es la implementación de la inteligencia emocional en la

educación. La inteligencia emocional son habilidades personales, no tiene que ver

con lo académico, sino que tiene que ver con la persona”.

“Las temáticas importantes son las competencias emocionales, que tienen que ver

con la autorregulación, con el autoconocimiento, con habilidades sociales, son

cosas que no nos enseñan y que son realmente importantes en este cambio de

paradigma”, detalló.

Y añadió: “Venimos de un paradigma en el que creíamos que el coeficiente

intelectual era lo más importante y hoy en día nos damos cuenta que si bien es

muy importante, no lo es todo y que hay una parte muy importante que estábamos

dejando de lado, que es la inteligencia emocional”