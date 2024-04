“Estuve sintiendo la atracción del sonido house del Reino Unido desde hace un tiempo y lo admiro mucho. Me encanta la música que Dan (D.O.D) ha estado sacando a lo largo de los años: ‘So Much In Love’ es un tema fantástico, que incluso pude remezclar, y estoy más que emocionado de haber podido colaborar con él. Demuestra que no hay fronteras cuando se trata de géneros”, expresó Armin van Buuren sobre este trabajo conjunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Armin van Buuren (@arminvanbuuren)

“Estuve probando muchas ideas de trance en el estudio últimamente… ese sonido es enorme en el Reino Unido en este momento. Y quién mejor para consultar en una pista de trance que la leyenda que es Armin van Buuren”, agregó D.O.D. “¡Pero nunca pensé que una colaboración estaría en juego! Estoy muy orgulloso de cómo resultó esto, siempre es un placer trabajar con compositores tan talentosos como Laura Welsh, cuya voz realmente marca la canción. Estoy deseando ver cómo reaccionarán nuestros fans ante la combinación de géneros”.

The post “By Now”, la nueva colaboración de Armin van Buuren first appeared on Metro 95.1.