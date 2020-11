Cáceres recusó al diputado Barros por “carecer de integridad” para juzgarlo

Mañana es la fecha fijada por la Cámara de Diputados para tratar el juicio político a

los ministros de la Corte de Justicia, José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva tras la

denuncia iniciada por el abogado Eduardo Andrada.

Sin embargo, en la jornada de ayer ingresó a la Cámara baja una recusación por

parte del cortesano Cáceres en contra del diputado Provincial del Frente de Todos

(FT), Augusto Barros, expresando en la nota que esto es “por carecer el mismo de la

integridad necesaria para juzgar a un Juez de la Corte de Justicia de esta provincia”,

para luego referir que “siempre hubo motivos para apartarlo, pero no lo hice para no

entorpecer la continuidad del juicio político que se produce en mi contra”.

Luego, en lo que serían los fundamentos, el Ministro de la Corte de Justicia indica

que el propio Barros “en forma reiterada y constante” que el juicio político en contra

de él y de Amelia Sesto de Leiva 2no se trataba porque no alcanzaban los números,

refiriéndose indudablemente a que no contaba con la cantidad de votos necesarios

para desplazar a ambos jueces de la magistratura, de lo cual se desprende que su

intención no era juzgarlos sino destituirlos”.

Seguidamente, Cáceres indica que el legislador al cual recusa es apoderado en una

causa electoral y que “este contexto condiciona a cualquier juez, de cuyo voto

depende la suerte del recurso”. No obstante, recuerda que en esa causa Barros lo

recusó alegando “enemistad manifiesta, lo cual corresponde a su ánimo por lo que

ya debiera encontrarse apartado de entender en mi destitución”, motivo por el cual,

según Cáceres, “se torna razonable e imperioso que el Diputado sea apartado”.

En otro apartado, el miembro de la Corte de Justicia hace alusión a que el dictamen

en el cual se declara procedente la denuncia se fundamenta que ha efectuado

ninguna presentación, señalando que “lo que cuestiona gravemente el procedimiento

seguido para producir un dictamen que niega la presentación de mi descargo, el cual

fue presentado en tiempo y forma (24 de octubre de 2018 de la cual acompaño

copia), considerándolo al diputado Barros partícipe de esta maniobra”.

Siguiendo con la recusación de Barros, el juez Cáceres recordó una entrevista al

legislador del FT el cual expresó que “se trataba de una operación orquestada por mi

lo que demuestra una animosidad impropia de quien debe juzgar mi continuidad

como juez”.

Luego, el cortesano indica que “si bien el diputado Barros cuenta con los atributos

técnicos de verdadero jurisconsulto demostrando incluso ser un hombre preocupado

por la ‘suerte’ de su familia, no ostenta la integridad suficiente para ser juez de

jueces”.

“Encontrarse expuesto a la denuncia pública por hechos comprobados que, si bien

pueden o no ser ilícitos, se trata de comportamientos reñidos con el desempeño de

una representación pública, lo que se acrecienta cuando en ejercicio de esa

representación debe convertirse en Juez de la conducta de jueces y otros

funcionarios públicos de alto rango”, concluye.