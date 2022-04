EDUCACIÓN

La Dirección Provincial de Sumario Docente suspendió al director interino y a 13 docentes por irregularidades. Alumnos y padres se sumaron a un tenso reclamo.

Alumnos, padres y docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica N°2 de Belén se manifiestan desde este mediodía, tras la suspensión del director interino y 13 docentes, una medida dispuesta por la Dirección Provincial de Sumario Docente del ministerio de Educación.

El establecimiento fue visitado por autoridades del Ministerio, con quienes los directivos y docentes suspendidos se reunieron y labraron un acta, exigiendo entre otras cosas su reincorporación. Y aseguraron que las acusaciones en su contra son falsas.

Desde Sumario Docente se dio a conocer días atrás que no los sancionados no cumplían sus funciones y habrían incurrido en la falsificación de libros de asistencia, entre otras documentaciones. La Dirección determinó suspenderlos en haberes y funciones.

“La técnica NO se toca”, “Sin talleres no hay una Técnica”, “Sin prácticas no somos técnicos #FalsasAcusaciones” y “Justicia por los profes”, fueron algunos de los mensajes que los alumnos plasmaron en sus pancartas.

En medio del reclamo, se vivió un clima de mucha tensión, con el reclamo de los padres que exigían respuestas de las autoridades y pedían ir más allá para retornar a las clases normales. Amenazaron inclusive con tomar el establecimiento y realizar cortes de ruta.

El director interino de la escuela, Oscar Aurelio Leguizamón, uno de los suspendidos, señaló que “es una institución que se la está manchando, se la está ensuciando y no quiero”. Al mismo tiempo, afirmó que “sé que no hice nada malo” y se mostró sorprendido por esta situación que les toca vivir.

En la escuela estuvo presente el director de educación Técnica y Formación Profesional, Miguel Sandoval.

El caso

El expediente se inició tras una auditoría realizada el pasado 25 de marzo, cuando Personal de la Unidad Ejecutora Provincial de INET, Personal a cargo de Rendiciones de Escuelas y Seguimiento en SITRARED y Personal Auditor del Ministerio de Educación de la Provincia visitaron la institución. Allí, personal administrativo expusieron la situación irregular del personal de la institución. Contaron que en la Escuela faltaba el personal completo, que faltaba un control en el registro de la asistencia del personal por lo que profesores no firmaban las planillas, que había también planillas firmadas los días feriados y fines de semana.

Otras de las irregularidades reveladas fue que permanentemente se despachaba temprano a los alumnos por falta de profesores, lo que generaba la queja de los padres porque tampoco los docentes respondían o lo hacían de mala manera ante los avisos. En los libros de asistencia había ausencia injustificadas de la mayoría del personal de la escuela, borrones con corrector y sobrescritas como así también ausencia de firmas lo que constituiría abandono de servicio. Incluso uno de los instructores de Taller de apellido Córdoba cumplía funciones como preceptor pero faltó desde 11 de marzo al 25 de marzo, quedando en abandono de servicio.

“Lo expuesto describe el descontrol administrativo del establecimiento, lo cual a todas luces demuestra falta de autoridad de su director quien ocurrió en ínobservancia de los deberes de su cargo”, señala el informe de la resolución.

