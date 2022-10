EN LA LIGA CHACARERA DE FÚTBOL

Para facilitar los partidos por la Etapa Final Provincial del Sub15 de Selecciones, la Liga Chacarera reprogramó el partido de Obreros de San Isidro vs. La Estación, por la Zona Sur, que ahora pasó a las 19 hs. de hoy viernes, en el estadio “Prevedello”.

Antes, por el certamen de los juveniles, a las 17 hs., se medirán los combinados Sub15 de Tinogasta y Santa María.

Así quedó la programación del Clausura chacarero

Viernes 14/10

Estadio “Primo A. Prevedello”: 15 hs., La Carrera vs. Las Pirquitas (Zona Norte); y 19 hs., Obreros de San Isidro vs. La Estación (Zona Sur).

Estadio “Jorge C. Vargas”: Banda de Varela: 14.45 hs., La Tercena vs. Juventud Unida (Zona Norte); y 16.45 hs., Coronel Daza vs Social San Antonio (Zona Centro).

Sábado 15/10

Estadio “Diego A. Maradona”, La Merced: 16 hs., La Merced vs. Villa Dolores (Zona Centro).

Estadio “Primo A. Prevedello”: 14.30 hs. Los Sureños vs. Dep. Sumalao (Zona Sur); 16.30 hs., Independiente de San Antonio vs. Def. Esquiú (Zona Norte); y 19 hs., Social Rojas vs. Ateneo Mariano Moreno (Zona Centro).

Posiciones

Zona Centro: Coronel Daza 6 Pts.; Social San Antonio y La Merced 4; Villa Dolores 3; Social Rojas y Ateneo Mariano Moreno 0.

Zona Sur: San Martín 9 Pts., Obreros, La Estación, Los Sureños y El Auténtico 3; y Sumalao 0.

Zona Norte: Defensores de Esquiú e Independiente 4; Juventud Unida y Las Pirquitas 2; La Carrera y La Tercena 1.

