El primer lanzamiento en el 2022 de la super estrella del pop, se llamará ‘Bam Bam’ y contará con la participación de Ed Sheeran. El tema se cree que se extraerá de su próximo álbum, ‘Familia’. Cabello ha anunciado el single en su cuenta oficial de Instagram, compartiendo lo que parece ser el material gráfico. “Bam Bam. 4 de marzo con @teddysphotos, una de mis personas y artistas favoritos de siempre”, subtituló el post. “Además mi cumpleaños es el día anterior así que triple victoria”.

La nueva canción sigue a “Don’t Go Yet” y “Oh Na Na” de 2021, esta última con Myke Towers y Tainy. Ambas canciones también se incluirán en “Familia”. Al anunciar su tercer álbum en solitario el año pasado, Cabello dijo que el disco se inspiró en pasar más tiempo con su familia durante los cierres de COVID-19, una experiencia que le ayudó a volver a sus raíces latinas. “Quiero que sea ese tipo de asunto familiar egoístamente, porque me haría feliz”, dijo a Zane Lowe de Apple Music. “Haría mi vida mejor y eso es lo que quiero, así que eso es realmente lo que estaba tratando de manifestar con todo este álbum”. Añadió: “‘Don’t Go Yet’ es, creo, sonora y melódicamente, simplemente yo siendo libre. Creo que estar en Miami durante tanto tiempo y tener más familia a mi alrededor y hablar más español me hizo sentir, no sé, me trajo de vuelta. Creo que mis raíces se profundizaron de una manera que realmente necesitaba. Y creo que este álbum para mí fue una manifestación. El nombre de mi álbum es ‘Familia’”.

The post CAMILA CABELLO ANUNCIÓ NUEVO SINGLE JUNTO A ED SHEERAN first appeared on Metro 95.1.