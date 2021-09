Durante una entrevista, Camila Cabello dio detalles de Cinderella, la película con la que debutará como actriz.

“Aprendí que me encanta actuar y que me encantaría repetir la experiencia y que mi mamá tiene razón cuando me dice que mi felicidad es mi responsabilidad y que nadie, aunque me ame mucho, va a poder defender lo que yo quiero para mi vida. Cenicienta es tan leal así misma que aunque nadie haga las cosas en las que ella cree, no tiene problema en ser la primera. Cuando yo era pequeña no había un personaje así, en el que yo me viera y que pudiera emular. Ahora lo hay”, explicó Cabello.

Por otro lado, la cantante reflexionó sobre la nueva faceta de su carrera. “A diferencia de la música, que es un proceso más solitario, el cine y la actuación dependen de la colaboración. No hay nada que uno pueda hacer solo y siento que en este disco nuevo incorporé muchos de los elementos de esa forma de trabajar”, expresó.

The post Camila Cabello dio detalles de su próxima película first appeared on Metro 95.1.