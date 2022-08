Franco Ibañez, padre de Tadeo Benjamín Ibañez (6 años), oriundo del departamento FME que permanece internado en el hospital de Niños “Eva Perón” en estado delicado, habló con LA UNIÓN sobre la campaña solidaria que viene realizando la familia para poder hacer frente a los gastos que demanda el tratamiento urgente que necesita el pequeño, y que debe realizarse en la vecina provincia de Córdoba, y apeló a solidaridad de los catamarqueños para poder juntar el dinero.

El padre remarcó la urgencia de que Tadeo Benjamín reciba el tratamiento para poder recuperarse. “A mi hijo, lo atropelló un automóvil cuando cruzaba la calle cuando salía de la canchita de futbol. La conductora del vehículo se puso a disposición, pero el seguro aún no nos cubrió nada y realmente necesitamos que reciba el tratamiento especial. Nosotros, le hablamos mucho a Tadeo, pero él no se comunica con nosotros, solo nos mira. Necesitamos urgente la ayuda para que mi hijo pueda evolucionar”, dijo emocionado.

En otro tramo de la entrevista, Franco Ibañez comentó lo difícil que le resulta poder tener respuestas por parte del estado provincial y municipal, dijo que tienen una incertidumbre, no tienen certezas del pedido de asistencia, por lo que decidieron por sus propios medios apelar a la solidaridad de la gente.

“No tenemos obra social para su tratamiento neurológico, presentamos los papeles en el Ministerio de Salud (provincia) y hace una semana que esperamos respuestas. El traslado estaría cubierto, eso nos comunicaron, pero faltaría la parte económica del tratamiento que debe realizar en Córdoba. Dijeron que iban a ver el tema del dinero, pero no nos aseguraron nada, no sabemos cómo seguir. No tenemos novedades, por eso apelamos a la gente que pueda ayudarnos a juntar el dinero”, expresó.

Consultado si recibió alguno tipo de ayuda del Municipio que conduce Guillermo Ferreyra (Frente de Todos), el padre del niño afirmó: “El Intendente, no se acercó. Los primeros días del accidente, nos visitó una asistente social, nos dijo que venía en nombre del Intendente. Nos dieron una ayuda económica de 8 mil pesos. Después no volvieron más, nosotros necesitamos para arrancar como mínimo 760 mil pesos para el primer mes, por eso es que iniciamos la campaña para recaudar fondos”.

Quienes puedan sumar su aporte podrán hacerlo al CBU: 0110706930070606739133 o bien podrán comunicarse con Franco Ibañez (padre del niño) 383-4195291.