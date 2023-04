Entre esta ocasión se encuentran el clásico de Madonna – Like a Virgin (1984), la canción festiva de Mariah – All I Want for Christmas Is You (1994), el tema de Queen Latifah – All Hail the Queen (1989) y el éxito crossover de Daddy Yankee -Gasolina (2004).

En un comunicado, Hayden explicó que las canciones se consideran “tesoros sonoros dignos de preservarse para siempre”. “El Registro Nacional de Grabaciones conserva nuestra historia a través del sonido grabado y refleja la diversa cultura de nuestra nación”, afirmó. “La biblioteca nacional se enorgullece de ayudar a garantizar que estas grabaciones se conserven para las generaciones venideras, y agradecemos la opinión del público sobre qué canciones, discursos, podcasts o sonidos grabados deberíamos preservar a continuación. Este año hemos recibido más de 1.100 propuestas públicas de grabaciones para añadir al registro.”

Las últimas selecciones incluidas en el registro abarcan desde 1908 hasta 2012. Otras canciones que añadieron fueron : Sherry, de 1962, de The Four Seasons; Déjà Vu, de 1970, de Crosby, Stills, Nash and Young; Imagine, de 1971, de John Lennon; Stairway to Heaven, de 1971, de Led Zeppelin; Flashdance…What a Feeling, de 1983, de Irene Cara; Sweet Dreams (Are Made of This), de 1983, de Eurythmics; y Synchronicity, de 1983, de The Police.

Además, tambien se eligió el tema de Super Mario Bros., compuesto por Koji Kondo, y se convirtió en la primera banda sonora de videojuego en entrar en el registro.

